Chiara Ferragni: «Guardate mia mamma a 59 anni». La foto in bikini di Marina Di Guardo fa boom sui social

Sabato 7 Agosto 2021, 10:12 - Ultimo aggiornamento: 10:13

Chiara Ferragni ha condiviso nelle sue storie Instagram una foto di sua madre, Marina Di Guardo, esaltandone la splendida forma fisica che riesce a mantenere nonostante l'avanzare dell'età. «Mia mamma a 59 anni, wow!», ha scritto l'imprenditrice digitale mostrando uno scatto della donna in bikini su uno yacht al largo delle isole Eolie. Chiara Ferragni, invece, si trova in vacanza con Fedez e Leone in Sardegna, dove sta trascorrendo giorni di relax e divertimento fra mare, amici, ville e barche extra-lusso.

Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, ha repostato la storia della figlia ringraziando con dei cuoricini. La donna, molto presente sui social, ha trascorso una settimana alle Eolie, senza lesinare scatti in costume da bagno. L'età non sarà la stessa, ma mamma Marina sembra davvero non avere nulla da invidiare a Chiara quando si tratta di conquistare i social. La foto in bikini, non a caso, ha collezionato decine di migliaia di like e commenti.