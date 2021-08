Chiara Ferragni, Fedez: «Unica al mondo». Ma il commento della mamma di lei fa il giro del web

Lunedì 16 Agosto 2021, 06:23

Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo le vacanze con i figli Leone e Vittoria a Porto Cervo. Il cantante milanese ha postato su Instagram una tenera foto in cui è ritratto insieme alla moglie, dedicandole una dolce frase: «Unica al mondo». Immediati sono stati i commenti entusiasti dei fan, ma tra i tanti messaggi d'affetto, è spuntato il post inaspettato della mamma di Chiara, Marina Di Guardo.

Chiara Ferragni, anche Fedez si butta sulla moda: ecco i suoi zaini per la scuola. Pagamento a rate

La scrittrice, sempre molto discreta, ha dedicato alla coppia parole d'amore: «Tu sarai amato il giorno in cui potrai mostrare la tua debolezza senza che l’altro se ne serva per affermare la sua forza. Cesare Pavese💘💘». Il tenero messaggio di mamma Marina ha fatto il giro del web, sfiorando quota 3mila like. «Che belle parole hai dedicato loro - scrivono i fan -. Una frase che racchiude il senso vero dell'amore».