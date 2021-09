Chiara Ferragni, Leone nella sua nuova scuola: dove si trova e quanto costa la retta

Venerdì 3 Settembre 2021, 09:17

È arrivato il primo giorno di scuola anche per Leone Lucia Ferragni, il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni: il bambino frequenta un esclusivo istituto di Milano. Andiamo a scoprire insieme dove si trova e quanto costa la retta annuale. foto: Kikapress; music: "Memories" from Bensound.com

