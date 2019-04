Chiara Ferragni, foto con Leone. I follower notano il particolare e lei sbotta: «Giudicatori di sto c****»

Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone in passeggino. Ma ad attirare l'attenzione di alcuni follower, o meglio haters, è un particolare. Questa volta, però, l'influencer sbotta: «Giudicatori di sto c****». Andiamo con ordine. Chiara Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram un tenero selfie che vede ritratti lei e il piccolo Leone. Nell'immagine, la moglie di Fedez indossa dei vistosi occhiali gialli Chanel e una tuta color arancio della sua linea. Il bimbo invece è dentro a un passeggino di cui si legge la marca. E così gli haters partono all'attacco. «Non hai così tanto amore per tuo figlio. Guarda caso nelle tue foto ci sono gli sponsor», commenta uno di loro.

Ma stavolta l'influencer ha deciso di rispondere per le rime all'hater: «Se fosse un post sponsorizzato avrebbe la dicitura #advertising o prenderei una multa. Sveglia giudicatori di sto c****». La replica di Chiara Ferragni conquista quasi 4mila like. Come dire: «Colpito, affondato».

