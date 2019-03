Chiara Ferragni sulla giostra con Leone, fan al vetriolo: «Anaffettiva, tuo figlio ti odierà». Lei reagisce così

Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone sulla giostra. L'influencer più famosa del mondo ha trascorso un pomeriggio al parco con il figlioletto, nato dall'amore con Fedez, e tra i tanti giochi, il bimbo ha scelto di salire sul brucomela. Mamma Chiara sale con lui per sostenerlo e scatta una foto. Immediata la polemica social.

Chiara Ferragni, sono due le foto con Fedez sul letto: bufera social, ecco perché

La moglie di Fedez finisce subito nel mirino degli haters che l'accusano: «Non riesco a trovare un termine che definisca la tua anaffettività. Non riesci a stare mezz'ora senza quel dannato cellulare. A quel bambino, se ti va bene, gli sarai indifferente, se ti va male ti odierà». E ancora: «Tanto sappiamo che non te ne occupi tu. C'è sempre la tata». E infine: «La foto solo per la felpa di Moschino». Chiara Ferragni avrebbe replicato con grande eleganza a uno dei messaggi al vetriolo: «Non meriti neanche una risposta ironica».

E tanti fan "scendono" in sua difesa. «Scommetto che il 90% che scrive questi commenti non è neanche genitore. Chiara non ascoltarli», scrive una follower. In ogni caso, le tenere foto di Chiara Ferragni e Leone al parco ricevono una pioggia di like. Con buona pace degli haters.



