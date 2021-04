Chiara Ferragni lancia le nuove sneakers ma non sono già più disponibili: fan delusi

Chiara Ferragni ha lanciato la sua nuova linea di sneakers ma è già sold-out ed è già polemica. Non smette di far discutere l'influencer neo mamma che ad ogni post divide l'opinione pubblica tra consensi e dissensi, ma che non allontana mai i suoi fan. Si dicono delusi, anzi, i suoi followers che non sanno se potranno mai avere le scarpe da ginnastica con l'inconfondibile occhio. Per la primavera-estate esce sul sito dell'imprenditrice la nuova Collection e ieri sono uscite anche le scarpe glitterate «CF1 Sneakers in pelle bianca con dettagli in glitter argento. Interno in spugna. Banda "Logomania" ai lati. Suola in gomma. Made in Italy» che sono già un must-have. . Il costo delle scarpe è di 199 euro. E, neanche a dirlo, non sono più disponibili.

I commenti dei fan

Immediati i commenti dei seguaci di Chiara «Non è possibile, sono già sold out». E ancora: «Riuscirò mai a prenderle prima che siano esaurite?». E in tanti si informano sulle nuove "scorte": «Quando torneranno disponibili?». Restano tutti in attesa.

