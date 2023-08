Chiara Ferragni, l'errore grammaticale da penna rossa sul sito: pioggia di critiche per la gaffe

Lunedì 28 Agosto 2023, 11:52

Un errore di grammatica compare sul sito ufficiale di Chiara Ferragni, portando con sé una lunga serie di polemiche che gettano la regina dei social in pasto agli haters. L'incidente è avvenuto durante la promozione del materiale scolastico del brand personale di Chiara Ferragni, che porta il logo dell'influencer e imprenditrice digitale di fama. Questo refuso, che qualche insegnante avrebbe sicuramente punito con un severo bollino rosso, sta suscitando disapprovazione in molti. Ma cosa avrà mai sbagliato la Ferragni? E, soprattutto, cosa dicono le critiche che si stanno affollando sul web? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Chiara Ferragni, sai in quale scuola va il figlio Leone? Il costo stellare al mese della retta scolastica