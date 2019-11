Chiara Ferragni a Eurodisney, Leone nervoso va su tutte le furie. E i fan notano un dettaglio

ROMA - Chiara Ferragni a Eurodisney, Leone nervoso va su tutte le furie. I fan notano un dettaglio: «È lui...». I Ferragnez stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza a Eurodisney e come al solito documentano la vacanza in famiglia con foto e video su Instagram. Ma è un filmato postato da Fedez ad attirare l'attenzione dei fan. Nelle immagini, un tenero Leone s'infuria per essere stato accarezzato sulla testa. A quel punto fa il gesto di innervosirsi e l'esilarante filmato fa il giro del web. I fan più attenti però notano qualcosa. «Leone nervoso è uguale a Jack Jack, il figlio degli Incredibili, quando si trasforma». E ancora: «È lui, Jack Jack». Insomma, secondo i follower di Chiara Ferragni e Fedez, Leone assomiglierebbe al piccolo del cartone animato. In ogni caso, il tenero video fa il pieno di like. I Ferragnez e Leone colpiscono ancora.

Chiara Ferragni, Leone "indemoniato" conquista il web. Fedez: «Un angioletto»

Chiara Ferragni: «Dal blog al set solo la migliore versione di me»

Chiara Ferragni, «È un vizio di famiglia». I follower commentano così la nuova passione di casa

Fedez prova a fare pace con J-Ax, ma il riavvicinamento va a vuoto: il dettaglio che svela tutto

Ultimo aggiornamento: 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA