Chiara Ferragni torna su Instagram e sfoggia un gonna (da capogiro): quanto costa il suo outfit

Mercoledì 10 Gennaio 2024, 11:25

Chiara Ferragni sta affrontando un periodo difficile a causa del coinvolgimento nel caso Balocco, che l'ha portata ad essere indagata per truffa aggravata. Nonostante ciò, l'influencer sta cercando di superare questa situazione difficile, ritornando gradualmente a condividere sui social. Preferisce mostrare scatti della sua famiglia, trovando sostegno in loro durante questo momento complicato. Il fitcheck su Instagram e la gonna griffata Chiara ha recentemente condiviso un suo outfit composto da biker boots, una maglia crop nera e una gonna in cashmere firmata Prada, evidenziando il suo amore per i toni neutri e naturali. La gonna è venduta online a 850 euro. La foto è stata condivisa nelle storie, poiché Chiara Ferragni ha scelto per ora di non tornare alla pubblicazione regolare. Il suo ultimo post su Instagram è a oggi il video di scuse in seguito allo scoppio del caso Balocco.

Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB



