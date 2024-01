Chiara Ferragni, gaffe nelle stories nel ritorno "freddo" su Instagram: il commento nel video della buonanotte

Martedì 23 Gennaio 2024, 13:52

Chiara Ferragni ha recentemente fatto il suo ritorno su Instagram, pubblicando per i suoi follower un breve video che la ritrae immersa in un'ordinaria attività di routine giornaliera come lavarsi i denti. Tuttavia, quello che ha attirato particolarmente l'attenzione e scatenato vivaci discussioni nel mondo del web è stato un commento intrigante accompagnato al video. Ovviamente scritto dalla stessa Chiara. La celebre influencer ha infatti suscitato una serie di reazioni e polemiche, generando curiosità diffusa sul motivo dietro la sua scelta di condividere quel particolare contenuto nelle sue Stories. Ma che cosa avrà mai spinto la Ferragni a pubblicare quel commento e quale sarà stata la ragione dietro l'inaspettata reazione suscitata tra i suoi numerosi fan e follower? Scopriamolo insieme.



