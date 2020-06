Chiara Ferragni e la foto al bar, i fan non perdonano: «La mascherina è già passata di moda?»

Nel mondo dei social una cosa è certa: i fan non perdonano alcuna leggerezza. E Chiara Ferragni lo sa bene. Qualche scatto fotografico può facilmente diventare veicolo di insulti o una ramanzina. «La mascherina è già passata di moda?», è uno dei commenti dei follower della influencer più celebre d'Italia (e non solo) alle foto che la ritraggono al bar con in mano un bicchiere che sembra caffé freddo. «Se la foto te la fai con la mascherina non si offende nessuno eh», aggiunge un altro utente.

Sicuramente indossare la mascherina è un motivo di sicurezza per se stessi e per gli altri, soprattutto dopo i non proprio esemplari comportamenti ravvisati nelle piazze italiane e in seguito alle polemica, spesso eccessiva, sulla movida dei giovani. Ma in questo caso ci sono due elementi validi per cui possiamo perdonare alla Ferragni il mancato utilizzo della mascherina.

Il primo è che la moglie di Fedez nell'immagine è sola, quindi non vi sono problemi di distanziamento e tutto sommato parliamo di uno scatto. La seconda è che la Ferragni è seduta al bar con un bicchiere davanti: chi di voi è in grado di bere un caffé, un cocktail o una semplice bevanda con la mascherina? Nessuno, è la risposta. Per questo motivo è permesso toglierla in questi momenti e durante le cene al ristorante.

E infatti in molti la difendono: «Per fare le foto è obbligatorio indossare la mascherina?», risponde una fan alle critiche piovute. E tutto sommato non possiamo che essere d'accordo.

