Chiara Ferragni, la "sfortuna" della villa sul lago di Como: lo avevano notato già un anno fa

Venerdì 24 Maggio 2024, 08:00

Per anni Chiara Ferragni è stata sulla cresta dell'onda e sembrava che qualsiasi cosa toccasse si trasformasse automaticamente in oro (e follower), tanto è vero che solo un anno fa - insieme a Fedez - aveva comprato una villa sul lago di Como. Ora che la fortuna sembra non girare più dalla parte della celebre influencer, tuttavia, ci è venuto in mente il fatto che forse quella bellissima casetta sul meraviglioso lago comasco aveva già con sé qualche segno della "sfortuna" che da lì a qualche mese avrebbe cominciato a colpire la divina Chiara. Un caso su tutti è rappresentato dai letti della villa, sui quali i follower e gli hater della Ferragni avevano già avuto da ridire all'epoca. Che essi siano stati il segno premonitore di tutto quello che sta accadendo dopo? Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



