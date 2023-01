Chiara Ferragni, lo scherzo di Fedez sul sesso e la risposta (epica) che non ti aspetti

Amore e odio. Ma soprattutto ironia. Sono queste le componenti principali nel legame tra Fedez e Chiara Ferragni che, ogni giorno, divertono i follower. Il nuovo gioco dei piccoli Leone e Vitto ormai è fonte d'ispirazione per Fedez che nelle sue stories fa scherzi alla moglie. Una tastiera con le immagini dove, spingendo il pulsante, una voce registrata pronuncia la parola corrispondente. E qui il rapper si è scatenato. Come si vede dalle sue storie Instagram, Fedez attira l'attenzione della moglie dicendole: «Amore stasera si...» e mentre Chiara si avvicina a lui per ascoltare, dal gioco viene fuori la parola «Sc**a». Ma Chiara non sorride e, anzi, la risposta è epica.

In piedi davanti a Fedez, Chiara lo guarda con fare arrogante e dice: «Magari!». E il rapper rimane senza parole tanto da pronunciare un semplice: «Ah» e scrivendo sotto il video «Mi ha spiazzato». Ancora una volta, i due coniugi più social che mai divertono i follower scatenando risate e sorrisi.

Arriva il terzo figlio?

Tra una battuta e uno sketch, il gossip su Chiara e Fedez impazza: che sia in arrivo il terzo figlio? A distanza di due anni dalla nascita della secondagenita Vittoria, i fan pensano alla nascita di un nuovo bebè per la famiglia Ferragnez. Il dubbio è nato dopo una diretta di qualche giorno fa di Fedez, nella quale il cantante, chiacchierando con sua moglie, si è quasi lasciato andare a una confidenza, bloccata immediatamente da Chiara. Tuttavia, nel video i Ferragnez hanno smentito subito l'ipotesi di una terza gravidanza: «È una cosa bella della famiglia, non è incinta...». Ma un altro indizio è venuto fuori nelle ultime ore, facendo risvegliare la curiosità dei fan che ormai sono così affezionati alla coppia che vorrebbero vedere la famiglia allargarsi ulteriormente.

La battuta per smentire

Un video TikTok diventato virale è arrivato alle mani di Chiara Ferragni che, lo ha condiviso destando alcuni sospetti. «Questo è il figlio che ti ha fatto venire voglia di farne altri», si sente dire nel video a corredo con degli scatti del piccolo Leone, primogenito dei Ferragnez. «Questa è la figlia che ti ha fatto capire che due figli bastano e avanzano», ripete la voce automatica nel video allegata alle foto della secondogenita Vittoria.

Ed è quì che arriva l'indizio, perché Chiara ha smentito l'ultima frase facendo delle facce buffe, ironiche e dubbiose. Che messaggio, dunque, vorrebbe mandare? È chiaro che la Ferragni stia cercando di dare qualche indizio e i fan nei commenti non si risparmiamo nel tentativo di indovinare il messaggio: «Questa è la conferma, in arrivo il terzo figlio», ha scritto qualcuno. «Io sento che adotteranno un bambino», ha ipotizzato qualcun altro.