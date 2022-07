Chiara Ferragni e Fedez tornano in Salento: tour in yacht sullo Ionio e masseria a Otranto

Chiara Ferragni e Fedez ancora in Salento. La provincia di Lecce è diventata ormai la loro seconda casa e anche quest'anno hanno scelto di trascorrere lì alcuni giorni. Ovviamente raccontanto tutto sui seguitissimi social. Sono arrivati il 30 giugno a Brindisi in aeroporto, per poi alloggiare in una nota masseria di Otranto. In serata Fedez - dopo il successo del suo concerto con J-Ax in piazza Duomo a Milano - si è esibito proprio a Otranto con Tananai e Mara Sattei cantando la hit estiva "La dolce vita". I tre saranno ancora sul palco insieme il 2 e 3 luglio per Battiti Live a Gallipoli. La coppia ha mostrato come sempre qualche scorcio di quella quotidianità che i social hanno fatto innamorare i social. E quindi spazio al loro tour sullo Ionio in barca, le foto nella piscina immersa nella natura salentina e i ricchissimi pranzi e colazioni della cucina pugliese.

