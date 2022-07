Chiara Ferragni e Fedez a Roma: ecco in quale lussuoso hotel (con vista mozzafiato e prezzo da capogiro) alloggiano

Tornano nella Capitale i Ferragnez. Chiara Ferragni, insieme a Leone e a Vittoria ha infatti raggiunto Fedez che era già a Roma per impegni di lavoro. Anche stavolta per passare qualche giorno nella Città Eterna (tra appuntamenti e relax) l'influencer ha scelto di soggiornare all'Hotel Eden, uno dei migliori alberghi di lusso che vanta un affaccio meraviglioso con vista dal Quirinale a San Pietro. Inizialmente residenza dei Ludovisi, poi adibita ad appartamenti, l'Eden divenne Hotel nel 1889. Quando, il 10 ottobre, aprì per la prima volta i battenti, fu' il primo hotel a Roma dotato di ascensore, elettricità, riscaldamento e acqua corrente. Poi negli anni diversi i lavori di migliorie e tantissimi i premi ricevuti. A settembre 2013 l’Hotel Eden diventa il primo albergo a Roma di Dorchester Collection. A oggi dopo 133 anni dalla sua nascita resta uno degli hotel piu' affascinanti della Capitale. E per questo è scelto da turisti di tutto il mondo e anche i Ferragnez lo amano.

Una struttura che fa parlar di sè e che offre diverse tipologie di camere dalle classic alle suite proibitive. E proprio una di queste hanno scelto Chiara e Federico per il loro soggiorno. Non sappiamo bene la tipologia scelta ma dalle immagini riportate su Instagram sembrerebbe proprio che i due abbiano optato per la Suite Aurora Terrace. «Molto più di una suite, un vero e proprio tesoro, un’oasi di tranquillità. L’accordo perfetto tra un design superbo e lo splendore di una terrazza privata, che si ammira dalla vasca da bagno free-standing».

Questa la descrizione dal sito dell'hotel e il costo? Per le sue meravigliose terrazze, i suoi marmi pregiati e gli arredi esclusivi il prezzo per soggiornare una notte in questo gioiello ò di 3700 euro.