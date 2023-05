Chiara Ferragni, flirt con un famoso attore hollywoodiano: Fedez svela il gossip sulla moglie

Martedì 23 Maggio 2023, 09:23

Tutti concordano sul fatto che Chiara Ferragni non sia semplicemente un'icona pop o il simbolo del potere dei social network, ma rappresenti un vero e proprio brand, insieme alla sua famiglia, a partire dal marito e dai figli, passando per la sua cagnolina Matilda. Questo grandissimo hype ci spiega perché ogni volta che si parla di possibili tradimenti, flirt o addirittura avventure avvenute da parte sua o di Fedez, tutti finiscono inevitabilmente per discuterne. Ma cosa è successo questa volta? È davvero accaduto che la regina delle influencer abbia avuto un flirt con un attore americano? A rivelarlo sembra essere stato direttamente suo marito… Andiamo a scoprire insieme cosa avrebbe combinato la divina Chiara.

Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

