Fedez-Ferragni nudi su Instagram. E i follower: «Siete bellissimi»

Ultimo aggiornamento: 17:09

Il simbolo "vietato ai minori di 18 anni" e poi la foto, molto bella, di Fedez enudi sul letto. La blogger guarda dritta nell'obiettivo, suo marito altrove. In realtà non c'è nulla di vietato, e il loro "OMG" con il quale accompagnano l'immagino è un "Oh mio Dio" di bellezza. Subito condivisa con i loro followers che hanno commentato in tanti il post: «Ma quanto siete belli!»; «Ciao Fedez ti adoro, perché sei bravo come cantante ma anche come marito e come papà».Proprio qualche giorno fa i due avevano portato un sorriso a Ramona, una ragazza dialla quale, diversi mesi fa, era stata amputata una gamba a causa di una forma molto rara di cancro. Il rapper e la moglie influencer, con i soldi raccolti durante il loro matrimonio, hanno annunciato che acquisteranno per la ragazza una gamba artificiale dotata di ginocchio elettronico. «Il nostro Paese dà ai pazienti delle gambe artificiali di vecchia generazione, molto difficili da usare, e solo che se lo può permettere acquista i nuovi modelli». La foto dell'incontro tra Fedez, la Ferragni e Ramona, pubblicata sul social, è stata subito condivisa da decine di migliaia di follower