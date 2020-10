Chiara Ferragni, appello social dopo l'invito di Conte: «Indossare la mascherina può fare la differenza»

Indossare la mascherina può fare la differenza. Parola di Chiara Ferragni, il cui appello social segue quello del marito Fedez. Fedez aveva raccontato su Instagram di aver ricevuto una telefonata dal premier Giuseppe Conte «Che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie», ha detto il cantante, per sensibilizzare i giovani sull'uso della mascherina. Così, anche Chiara Ferragni: «Indossare la mascherina può aiutarci ad evitare lo scenario peggiore - spiega l'influencer - quello del lockdown, che purtroppo tutti abbiamo vissuto».

L'appello di Chiara Ferragni sulle Stories

«Per me - aggiunge - essere un personaggio pubblico con molto seguito vuol dire anche questo: cercare di fare qualcosa di buono per le persone e per il mio Paese». Non tutti però si sono detti d'accordo con l'iniziativa del premier: a protestare anche il leader della Lega Matteo Salvini.

«Spero che tutti voi che mi seguite possiate capire quanto questo momento sia delicato - ha scritto ancora la Ferragni - e che la differenza può essere fatta da tutti noi insieme, con piccoli gesti».

«Le mascherine fanno la differenza»

