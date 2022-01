Chiara Ferragni e Fedez, altro che crisi: la cena da sogno e il regalo da 318mila euro

Messo a tacere ogni dubbio: nessuna crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. E se anche la crisi c'è stata le immagini che i due hanno postato sui social fanno ben capire che è ormai acqua passata. Con una romanticissima cena in Galleria Vittorio Emanuele a Milano nel ristorante di Cracco il rapper e l'influencer si mostrano più uniti che mai. Ogni dettaglio è curato alla perfezione: sala riservata, fiori e candele e non mancano neanche i petali di rose sul pavimento. E poi la musica con tanto di violinisti dal vivo ad accompagnare la serata. Anche il dessert a forma di cuore rosso la dice lunga sul tema della serata: l’amore. Rispondono così Federico e Chiara ai rumors che li vedevano giò distanti, almeno fino al prossimo dettaglio travisato dei propri follower. Un susseguirsi si foto accompagnate dal simbolo dell'infinito che si commentano da sole.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Il rapper rivela la verità

Chiara Ferragni e Fedez, cena all'insegna del romanticismo

Il rapper e l'influencer hanno ovviamente ripreso tutto e subito postato sui social, senza aggiungere nessun commento. Fedez con un'impeccabile cappotto blu e camicia nera mentre Chiara ha optato per un look più casual total white ma estremamente chic: jeans con piume alla caviglia e crop ton sur ton e borsa Hermes. Non mancano i gioielli della linea della Ferragni mixati con diamanti vari che illuminano ancor di più l'outfit dell'imprenditrice digitale.

Il lussuoso regalo

Ma ai followers non è sfuggito un particolare: Chiara Ferragni ha un nuovo gioiello. Nelle immagini postate dall'influencer prima di andare a cena con il marito e quelle postate durante la romantica serata appare un bracciale di diamanti che prima non c'era. Chiara si è mostrata in uno scatto con al polso un cartier della collezione Panthere dal valore di 318.000 euro.

Dieci carati di diamanti, oro bianco 18 carati, occhi di smeraldo, macchie in onice, naso in onice e diamanti: il nuovo accessorio non passa certo inosservato. Un regalo insolito per i due ragazzi che di solito si scambiano doni dal valore di circa 20mila euro. Non sapremo mai probabilmente il motivo di un regalo di questa importanza certo è che Chiara ferragni è raggiante e non nasconde la sua felicità.