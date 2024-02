Chiara Ferragni e Fedez, Fiorello: «Non ci sono più problemi e guerre si parla solo di loro»

Fiorello e i Ferragnez: «In Italia non ci sono più problemi, PNRR, elezioni, guerre, è finito tutto e si parla soltanto di loro!». Lo showman interviene sulla presunta rottura tra Chiara Ferragni e Fedez:«Da Fazio forse scopriremo la verità, sempre che il Codacons non lo impedisca. Se dovessimo chiudere tutti i programmi che hanno avuto come ospite un indagato, non ne resterebbe nessuno». Ironia anche su Il Volo, Putin e Delmastro.

Il caso Ferragnez

«Pensate che questa mattina il Papa alla riunione dei cardinali avrebbe dichiarato: Non hanno più la Fedez’. Ora vai a capire, si parla di teoria del complotto, pare che i Ferragnez non siano mai stati sulla luna. Da Fabio Fazio forse scopriremo la verità, sempre che il Codacons non lo impedisca. Signor Codacons, se dovessimo chiudere tutti i programmi che hanno avuto come ospite un indagato, non ne resterebbe più nessuno!», scherza Fiorello.

E dai Ferragnez si passa ad un’altra separazione, quella de Il Volo. “Piero Barone se ne va” - comincia lo showman – “e ha già una liaison… con Chiara Ferragni!”, esclama tra le risate in studio. “Si stanno separando tutti, Totti e Ilary, Ferragni e Fedez. Sapete chi ci resta? Renga e Nek”.

Non poteva mancare poi un riferimento al Presidente russo e, in particolare, alle recenti dichiarazioni della studentessa Irene Cecchini: "Sogno la cittadinanza russa, l'ho detto a Putin". Non si fanno attendere le battute di Fiorello: “Sapete quando da bambini vi fanno vedere troppo ‘Masha e Orso’? Ecco il risultato. Ma comunque chi siamo noi per dire chi è chi. D’altra parte, Putin è una brava persona e Kim Jong-un in fondo è solo un simpatico mattacchione”.

Ma c’è un’altra notizia che campeggia su alcuni giornali e che attira l’attenzione dello showman. “Sparo di Capodanno, Delmastro si contraddice: ‘Ero fuori a fumare’ e non a 200 metri di distanza”, legge dalla rassegna stampa, per poi rincarare subito la dose. “È candidato al premio Padre Pio come personaggio ubiquo dell’anno. Incredibile, non se ne esce, si parla ancora degli spari di Capodanno, nonostante i Ferragnez!”.