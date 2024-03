Chiara Ferragni e Fedez al compleanno di Leone: un dettaglio delle foto insospettisce i fan. Ecco quale

Mercoledì 20 Marzo 2024, 09:33

Il compleanno di Leone ha visto un cambio di paradigma per Fedez e Chiara Ferragni: ora i bambini sono fotografati solo di spalle. Alla stessa festa c’erano sia il rapper che l’influencer ed imprenditrice digitale e in molti hanno notato le differenze tra le foto comparse sui social ora e quelle precedenti, risalenti a quando tra la (ex) coppia più seguita del web era tutto rose e fiori. Innanzitutto, sia Fedez che Chiara hanno postato immagini della stessa festa ma sempre separate. Poi, la questione delle fotografie dei bambini. Per molti si tratta di un consiglio degli avvocati in vista di separazione, divorzio e conseguentemente delle decisioni sull’affidamento dei figli. Ma cosa è successo di preciso? Andiamo a scoprirlo insieme! Photo credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



LEGGI ANCHE: – Chiara Ferragni, l'errore grammaticale da penna rossa: pioggia di critiche per la gaffe