Sanremo 2023, la decisione di Chiara Ferragni sul suo cachet. «Il mio compenso devoluto contro la violenza sulle donne»

Manca meno di un mese all'inizio di Sanremo 2023 e a Chiara Ferragni tremano le gambe. La moglie di Fedez sarà la co-conduttrice della serata del 7 e dell'11 febbraio all'Ariston. Sentimenti condivisi con i follower ai quali chiede consigli in alcuni video pubblicati su TikTok.

Chiara Ferragni, la decisione sull'incasso di Sanremo

In attesa di scoprire quale look l'imprenditrice digitale sfoggerà sul palco Chiara Ferragni, da sempre impegnata con il sociale, ha comunicato di aver deciso di devolvere il suo compenso come co-conduttrice della serata inaugurale e finale del Festival di Sanremo alla rete nazionale antiviolenza D.I.RE.Lo ha comunicato lei in una conferenza a Palazzo Parigi, a Milano, dove ha scelto di indossare una maglia con la scritta Girls supporting Girls.