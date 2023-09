Chiara Ferragni, il gesto della croce su Instagram scatena i commenti: perché l'ha fatto?

Lunedì 18 Settembre 2023, 08:33

Chiara Ferragni, una delle personalità più influenti nel mondo dei social e della moda, è diventata oggetto di intense discussioni online a causa di un gesto che ha condiviso pubblicamente in un carosello di post su Instagram: il segno della croce. Tuttavia, l'enigma che circonda questo suo gesto suscita un profondo interesse tra gli utenti delle piattaforme digitali. Sorprendentemente, Chiara Ferragni, pur essendosi precedentemente dichiarata non credente, si è fatta il segno della croce in un'occasione particolare che ha scatenato una reazione inaspettata da parte del pubblico. La domanda che molti si pongono è: quale sarebbe stata la ragione dietro questa sua insolita azione? Perché sta generando così tante discussioni e reazioni contrastanti all'interno della comunità online? Andiamo a scoprire insieme i dettagli di questo mistero e cerchiamo di comprendere il significato e l'impatto di questa scelta di Chiara Ferragni.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

