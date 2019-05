Chiara Ferragni, foto con il camice dell'ospedale: «In quel periodo stavo male, ma...»

Chiara Ferragni ha pubblicato una foto insolita sul suo profilo Instagram. La moglie di Fedez e mamma di Leone non indossa uno dei suoi look griffati e alla moda, ma un camice di carta rosa che fa pensare si trovi. Ha un'aria triste e preoccupata, ma per i fan non c'è tempo di preoccuparsi: nel post che accompagna la foto Chiara Ferragni spiega ogni cosa.



Si tratta di una vecchia foto, datata maggio 2016, e funge da pretesto per dare un messaggio positivo e di speranza ai suoi oltre 16 milioni di follower. Il messaggio è tutto in inglese.

«Voglio condividere con voi una storia. Questa ero io 3 anni fa, nel maggio 2016. Non ero al meglio: ero un po' affranta da una relazione che non aveva funzionato, vivevo a Los Angeles da sola e mi sentivo sola, non avevo idea di cosa volessi fare nel mio futuro. Questa foto è stata scattata prima di una visita medica che mi ha spaventato molto, perché il dottore mi ha detto che sarebbe stato difficile per me rimanere incinta perché i miei ormoni non erano equilibrati e avevano anche la sindrome dell'ovaio policistico (così comune nelle donne).

A quel tempo non ero in una relazione e avere un bambino non era il mio primo obiettivo, ma pensare che, quando sarei stata pronta, avrebbe potuto essere difficile mi ha fatto sentire davvero triste. Maggio 2016 è stato uno dei mesi più difficili della mia vita adulta perché ho dovuto affrontare tutte le mie paure: salute, solitudine e cuore spezzato.

Tutto questo per dirvi cosa? Che molte cose accadono per una ragione se hai l'atteggiamento giusto. Essere completamente sola a Los Angeles mi ha finalmente insegnato ad essere felice al 100% sola con me stessa, senza dover contare su nessun altro. La visita dal medico mi ha reso più consapevole del mio corpo: ho iniziato a mangiare meglio, prendendo le vitamine giuste e andando dai dottori giusti che mi hanno insegnato che il mio corpo era perfetto e non avrei mai avuto problemi se non avessi lasciato che queste cattive energie venissero alla mia testa. E avere il cuore spezzato...Mi ha permesso di godere di quei momenti in cui ho potuto pensare solo a me stessa perché nella mia testa sapevo già che il prossimo uomo che avrei frequentato sarebbe stato "quello". E 3 mesi dopo ho incontrato Fede 💘 Quindi, se stai attraversando un momento difficile: respira, visualizza ciò che vuoi nella vita e goditi l'ignoto...».

Tra i commenti sono tante le donne che ringraziano Chiara Ferragni per aver condiviso un momento così delicato della sua vita con loro.



Ultimo aggiornamento: 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA