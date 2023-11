Chiara Ferragni cambia casa: quanto costa affittare l'attico in cui viveva con Fedez

Lunedì 20 Novembre 2023, 09:51

Ci siamo: il grande giorno del trasloco sembra essere arrivato. Chiara Ferragni ha condiviso nelle sue stories su Instagram le immagini dell'appartamento di CityLife invaso dagli scatoloni. L'influencer è finalmente pronta a traslocare con tutto il resto della sua famiglia nella bellissima casa che in questi mesi era in costruzione, lasciandosi alle spalle gli anni di gioia vissuti proprio in questo appartamento. In questi anni, e in attesa che la casa dei loro sogni fosse ultimata, Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto in affitto nel bellissimo attico nel complesso residenziale Libeskind a CityLife, una zona di Milano veramente in ed esclusiva. L’appartamento nel quale hanno vissuto è di circa 300 metri quadri disposti su due livelli, e ha un bellissimo terrazzo con vista sulla Torre Allianz. Al primo piano, l’attico dei Ferragnez è dotato di salotto, cucina spaziosa, una zona notte, una stanza degli ospiti, della palestra e della cabina armadio di Fedez. Al piano di sopra si trovava invece il guardaroba infinito di Chiara Ferragni. Secondo quanto riportato da Novella 2000, un appartamento di CityLife parte da un prezzo d’affitto di 3.500 euro al mese per una superficie di 150 mq. Il prezzo, ovviamente, sale a seconda del piano, dei locali e dello spazio, tanto che in media si parla di circa 7.000 euro. Dando poi uno sguardo agli annunci immobiliari nella stessa zona, si evince che un appartamento più o meno della stessa grandezza di quello dei Ferragnez si aggira a circa 8.200 euro al mese. Foto: Kikapress Music: Korben



