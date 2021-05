Chiara Ferragni, la sorella Valentina lancia i bracciali dell'estate: fan delusi

Ultimo arrivato nella collezione di Valentina Ferragni, la sorella di Chiara, il braccialetto con il cordoncino. Chiara Ferragni ha immediatamente usato il suo instagram per pubblicizzare l'ultima creazione della Valentina Ferragni Studio, e pensare che qualche giorno fa si vociferava di un lite tra le due sorelle Ferragni proprio per la linea di gioielli...

Lasciando da parte i rumors, a tutt'oggi infondati, torniamo a parlare di gioielli. Dopo il mono orecchino e le collane, arriva "Kate" il braccialetto con l'iconico triangolo d'argento bagnato d'oro, che si chiude con un cordoncino ecosostenibile, ottenuto dal reciclo delle bottigliette di plastica. Oggi cominciano i preordini e anche Chiara Ferragni lancia il colorato monile sulle sue stories. Ecco com'è descritto il braccialetto sul sito ufficiale: «Bracciale / Cavigliera Argento 925. Placcatura in oro giallo 24kt. Lunghezza: 30 cm regolabile. Senza Nichel. Fatto in Italia. Filo 100% ecosostenibile». Il prezzo del gioiello green è di 48 euro.

I fan entusiasti hanno cominciato a commentare. «Stupendi, li vogliamo subito». E ancora: «Super glamour». Ma tra i tanti complimenti, spunta anche qualche lamentela: «Perché non avete fatto anche braccialetti con colori più neutri, bianco o nero?». E ancora: «Anche un modello argentato sarebbe stato bello...». In ogni caso, il bracciale-cavigliera Kate è un successo tra i fan. Certo, il sold out.

