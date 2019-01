Chiara Ferragni e Fedez alle Maldive, scherzi social e selfie nel resort di lusso

Nelle stories di Chiara Ferragni infatti compare un video dove lei e Fedez sono intenti a prepararsi in bagno, con il cantante che basito si accorge della ripresa e sottolinea che la cosa gli sembra un po’ indiscreta perché si sta sistemando il laccio dei pantaloncini (dicendo: “Cioè, mi stavo sistemando il cordoncino dentro il pen* amore”). Continua insomma tra mille sorprese il lungo viaggio dei Ferragnez alle Maldive dove soggiornano in un resort di lusso. I due sono attivissimi sui social e si sono fatti questo piccolo scherzo.







La “vendetta” del maritino però non si fa attendere e dal suo di account pubblica una stories con un video che li vede sul letto insieme mentre si fanno portare il pranzo in camera. Il rapper ammette di essere pigro e poi riprende Chiara con la crema sul viso, che non può che sorridere davanti all’obbiettivo dello smartphone.



Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA