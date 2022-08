Ralph Eggleston, chi era il premio Oscar della Pixar morto a 56 anni: talento, film e disegni

Ralph Eggleston, morto di cancro a 56 anni, era uno dei più grandi animatori americani. Aveva vinto il premio Oscar per il cortometraggio animato «Pennuti spennati» (2000) della Pixar Animation Studios, è morto domenica 28 agosto all'età di 56 anni a Lake Charles, in Louisiana L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla stessa Pixar su Twitter: «In memoria di Ralph Eggleston - animatore, regista, art director, storyboard artist, scrittore, production designer e nostro caro amico. La Pixar e il mondo le saranno per sempre grati». Eggleston ha combattuto una lunga battaglia contro il cancro al pancreas. Lo sceneggiatore e regista Roger Gould, che ha lavorato con Ralph Eggleston alla Pixar per molti anni, ha commentato così la sua scomparsa: «Era un talento unico e un'anima bellissima. Siamo tutti migliori per averlo conosciuto».

Nato a Baton Rouge, in Louisiana, il 13 ottobre 1965, Eggleston venne assunto dalla Pixar nel 1992 durante la realizzazione di «Toy Story», il cui lavoro gli è valso l'Annie Award per la migliore direzione artistica. Ha poi collaborato con varie mansioni ai film animati della Disney «Aladdin», «Il re leone», «La principessa e il ranocchio» più recentemente «Soul».

Rest in Peace Ralph Eggleston; the talented art director for films such as Toy Story, Monster’s Inc, A Bug’s Life and Finding Nemo, among many others.



♥️ pic.twitter.com/qQoHxPQgc0 — whoopsy doodle- animator (@whoopsy_doodle) August 30, 2022

Alla fine degli anni '90 ha lavorato per la Warner Brothers curando numerosi episodi della serie Scooby-Doo. Ha contribuito a diversi film della Pixar come «Monsters, Inc.», «Alla ricerca di Nemo», «Toy Story 2». È stato uno dei più stretti collaboratori del regista Brad Bird per «Gli Incredibili» e «Gli Incredibili 2». Nel 2019 Ralph Eggleston ha ricevuto il Winsor McCay Award da Asifa Hollywood in riconoscimento del suo contributo alla carriera nel campo dell'animazione.