Chi era John Dillinger, il nome usato da Corona per il suo sito

Venerdì 13 Ottobre 2023, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 17:04

Si parla molto di Fabrizio Corona, dei suoi scoop e del nuovo sito da lui fondato. Ma chi era John Dillinger? Dillinger è stato un noto rapinatore attivo negli anni '30 negli Stati Uniti. Iniziò la sua "carriera" criminale nel 1924, rapinando una drogheria a Mooresville, in Indiana. Dopo vari arresti ed evasioni, si guadagnò la fama sui giornali per il suo stile elegante durante le rapine e per il suo gesto di bruciare i registri contabili di persone in difficoltà finanziaria, ottenendo così simpatia da parte dei ceti meno abbienti. Verso la fine della sua storia criminale, si unì a "Baby Face" Nelson per compiere nuove azioni criminali. Nonostante i suoi tentativi di sfuggire alla cattura, fu arrestato a Tucson nel 1934 e, dopo una breve evasione, venne ucciso da agenti dell'FBI alll'esterno di un cinema di Chicago nel 1934. Dillinger è rimasto nell'immaginario collettivo come una sorta di eroe popolare dell'America durante la grande depressione. Viene ricordato con un museo dedicato a Crown Point, in Indiana, e con una ricostruzione della sua cella a Lima, nell'Ohio. È sepolto nel cimitero di Crown Hill a Indianapolis.