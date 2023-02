Terra Amara: chi era Emel Atici, l'attrice morta con la figlia nel terremoto in Turchia. Trovata sotto le macerie della sua casa

Terremoto Turchia. Emel Atici, una delle attrici della fortunata soap opera turca Terra Amara, e sua figlia Püryan, sono due delle oltre 40.000 vittime del terremoto in Turchia. I loro corpi sono stati ritrovati sotto le macerie della loro casa, come confermato dal produttore della serie. «Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Aici e di sua figlia, Püryan. A Emel e alla sua amata figlia, a tutti i nostri cittadini che hanno perso la vita nel terremoto, Dio esprima le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari», si legge nel comunicato della serie.

Emel Atici, chi era l'attrice morta nel terremoto

L'attrice non protagonista di Terra Amara è rimasta intrappolata ad Adana ed è stata trovata senza vita tra le macerie insieme a sua figlia Püryan. Secondo i media turchi, l'interprete della soap si trovava molto vicina all'epicentro del terremoto. Esattamente nella provincia di Adana, nel sud-est del Paese, una delle aree più devastate dal terremoto.

L'attrice ha iniziato a guadagnare notorietà dopo la sua partecipazione alla serie Bir Zamanlar Çukurova (Terra Amara).