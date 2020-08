Chi Chi DeVayne, morta a 34 anni la drag queen di ​RuPaul's Drag race. Soffriva di una malattia rara

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta a 34 anni la drag queen Chi Chi DeVayne, nota per la sua partecipazione al programma "RuPaul's Drag race". DeVayne, al secolo Zavion Davenport, aveva pubblicato su Instagram la scorsa settimana un post in cui diceva di essere ricoverata in ospedale per la seconda volta quest'anno, raccontando ai suoi follower di un primo ricovero a luglio per insufficienza renale e di essere poi stata dimessa. La famiglia ha pubblicato un post sui social della star in cui ricorda le sue ultime parole: «Mai arrendersi».

Alla Sala Umberto audizioni di drag queen per La piccola bottega degli orrori

La scorsa settimana il nuovo ricovero, stavolta per una polmonite, senza alcun riferimento al Covid. «Pregate per me - ha detto in un videomessaggio ai suoi fan - Tornerò presto». RuPaul, sull'account twitter del programma, ha detto di avere «il cuore spezzato» dalla notizia della morte di Chi Chi **DeVayne**, che secondo il sito del tabloid 'Mirror', conviveva con una rarissima forma di sclerodermia. «Sono così grato di avere potuto conoscere la sua anima gentile e bella -ha aggiunto RuPaul - Ci mancherà moltissimo, ma non sarà mai dimenticata. Possa il suo spirito generoso e amorevole splendere su tutti noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA