Chef Teutonico, consigli sui risparmi in cucina: «Vi spiego come fare il salmone in lavastoviglie»

Lo chef Sergio Maria Teutonico ha deciso di dare il suo contributo contro il caro bollette, suggerendo alle persone alcuni consigli su come cucinare senza avere consumi troppo alti.

Chef Teutonico: «La pasta come suggerisce Parisi? Non è la stessa cosa»

In un'intervista su Repubblica, lo chef ha dunque voluto dispensare alcuni metodi per incrementare il risparmio energia in cucina, e non ha perso l'occasione per dare la sua opinione su alcune questioni, come il metodo suggerito dal premio Nobel 2021 per la fisica, Giorgio Parisi: «La pasta a fuoco spento come suggerisce il premio Nobel Parisi? L'ho provata ma, con tutto il rispetto per il grande professore, non è la stessa cosa».

Teutonico già dal 2009 aveva cominciato a concentrarsi su un metodo di cottura che non prevedesse l'uso del classico fornello, ma un metodo alternativo per sfruttare il calore generato da altri oggetti. Commenta: «Molti mi risero in faccia. Avevo approfondito queste cose solo per curiosità, adesso invece è una priorità. Raschiamo il fondo del barile per trovare nuove soluzioni».

Uno dei primi quesiti che lo chef si pose, all'epoca in cui cominciò a sperimentare modi alternativi di cottura, fu se fosse possibile cucinare il salmone in lavastoviglie, dice: «Prendo l'alimento, salmone (o anche petto di pollo), lo condisco e poi lo isolo in sottovuoto, chiudendolo in modo che sia protetto dagli altri elementi in lavastoviglie. Lo metto in cottura e lo lascio lì. La cottura può essere a bassa temperatura, se il ciclo è sufficientemente lungo e la temperatura bassa, oppure si può fare anche una cottura espressa. L'altra alternativa è l'utilizzo dei barattoli, la vasocottura per fare creme inglesi o la besciamella, queste cose qui».

Il cuoco milanese passa poi a dare un consiglio, decisamente poco usuale, ma che afferma essere molto efficace, usare il calore del cruscotto della macchina: «Un altro strumento da sfruttare è il cruscotto della macchina: "Insieme a degli amici ci ho cucinato sopra le meringhe: dentro la macchina c'era poi un profumo incredibile, altro che arbre magique». Chef Teutonico racconta anche di come costruire un "forno solare" per cucinarci dentro: «Si costruisce con due cartoni con sopra un vetro esposto al sole. Una volta ci ho cucinato una rollata di pollo farcita, stava cuocendo a 130° senza alcuno spreco di energia».

Fa poi una riflessione: «Mi permetta di dire una cosa: ci dovrebbero essere delle precise politiche governative per capire come le persone possono arrivare a fine mese, senza doverle obbligare a rinunciare a un piatto di pasta».

