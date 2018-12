Checco Zalone punge Di Maio e Salvini: «Prenderli in giro? Lo fanno già da soli»

«Non è più irriverente prendere per il culo Salvini o Di Maio. Già si prendono per il culo da soli». Parola di Checco Zalone, che in un'intervista a Rolling Stone ha dedicato qualche parola all'attuale situazione politica italiana. «Far ridere prendendo un personaggio in auge ormai è quasi impossibile, più che altro perché i personaggi forti, i leader, si servono dei nostri stessi media e li sentiamo vicini».

Luca Medici, questo il suo vero nome, ha firmato la colonna sonora di Moschettiere del Re, il nuovo film di Giovanni Veronesi. Per quanto riguarda il suo nuovo lavoro, parlerà di immigrazione. «Con tutta la cattiveria e il fascismo che c'è in giro - dice, precisando che il suo non sarà un film politico -. Ho scritto già due canzoni per il film. Una si chiamerà Se t'immigra dentro il cuore».



