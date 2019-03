Luciano Zazzeri, chef stellato trovato senza vita in garage: ipotesi suicidio

Secondo quanto appreso Zazzeri si sarebbe suicidato con un fucile da caccia. I motivi del gesto non sono chiari e i carabinieri, intervenuti sul posto dopo l'allarme dato dal padre dello chef, stanno cercando di ricostruire quanto successo. Zazzeri, che nella vita, come amava raccontare, aveva fatto un pò di tutto (cameriere, bagnino, marinaio), nel 1987 iniziò a prendersi cura dello stabilimento balneare e del piccolo ristorante di proprietà del padre, diventando ben presto un punto di riferimento per artisti, intellettuali e politici.

Le reazioni. «Una stella che si allontana ma che continuerà a brillare, una persona con il mare dentro e fuori, che non sarà dimenticata. Forte e fiero, altruista e disponibile, Luciano Zazzeri era prima di tutto un amico, dei bibbonesi e dei tanti clienti che il suo ristorante ha attratto nel corso degli anni. Il sapore della vita e la passione per il lavoro erano ben riconoscibili nei suoi piatti. Le parole in questo caso non sono d'aiuto e non sono capaci di spiegare il dolore». Questo il messaggio di cordoglio di Massimo Fedeli, sindaco di Bibbona (Livorno), per la scomparsa di Luciano Zazzeri, lo chef del ristorante La Pineta di Marina di Bibbona. «Una giornata difficile per la comunità, quella di ieri, che ha perso ben due personalità, due punti di riferimento del paese» aggiunge il sindaco spiegando che a a lasciarci è stato anche Ferruccio Barbetti, insegnante di musica«: »Tutta la mia vicinanza e l'affetto va alle famiglie. Ciao amici«.

