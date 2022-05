Charlotte di Cambridge compie 7 anni, le foto scattate da mamma Kate Middleton

Charlotte di Cambridge, la secondogenita del principe William e Kate Middleton, compie sette anni e come da tradizione la mamma con la passione per la fotografia le ha scattato una serie di ritratti che ha pubblicato su Instagram per celebrare l'evento. Le foto ritraggono la piccola principessa con Orla, la cocker spaniel di famiglia, e mentre si gode la primavera all'aria aperta nella tenuta in Norfolk.

Charlotte posa prima con un braccio attorno al collo del cucciolo, che è con i reali da quando nel 2020 è venuto a mancare Lupo, il precedente cane di casa. La sorella di George e Louis porta i lunghi capelli sciolti e indossa un maglioncino blu lavorato a trecce che si intona con il colore delle campanule che puntellano il prato. Dal colletto spunta una camicia bianca con dettagli blu come i pantaloni.

Le foto pubblicate dalla Duchessa sul profilo Instagram ufficiale della famiglia hanno fatto il pieno di like e complimenti. Tra i commenti si legge: «È la mini-me di WIlliam», a sottolineare la grande somiglianza di Charlotte con il padre.