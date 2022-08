Charlize Theron a Roma, le foto dell'attrice premio Oscar alla pizzeria Sorbillo

L'attrice Charlize Theron è stata immortalata alla pizzeria Sorbillo a Roma. Le foto sono apparse in rete e condivise dagli utenti, mentre la ritraggono mangiare una pizza. Il premio Oscar (2004) sta lavorando insieme al regista messicano Alfonso Cuaròn a Jane, film che esplorerà la vita familiare del leggendario scrittore di fantascienza Philip K. Dick.

APPROFONDIMENTI IL RAPPER Rocco Hunt, concerto da incubo PERSONE Foto

NEW! NEW! NEW! Charlize Theron was in a Pizzeria in Rome (Gino Sorbillo) - 14th August 2022 💖🤩@CharlizeAfrica #CharlizeTheron pic.twitter.com/14IXFYe449 — ᴋᴀᴛɪ ᴛʜᴇʀᴏɴ 🌈 (@Life_Love_USA) August 14, 2022

Charlize Theron a Roma, i commenti dei fan: «È stanca?»

«Ha un aspetto delizioso, ma deve essere stanca per il lavoro con tutto quel caldo - commenta un'utente su Twitter -. Ma ne varrà la pena per il fantastico film che sta producendo, brava Charlize». Anche un'altra persona trova l'attrice un po' fiacca. «Stanca o sconvolta per essere stata fotografata senza il suo consenso, mentre veniva a mangiare in tutta semplicità? - osserva un fan -. Deve essere difficile per lei, a volte, non poter uscire come tutti gli altri».

Rocco Hunt, concerto da incubo in Calabria: tutti al buio e spettacolo annullato. «Mai vista una cosa del genere»

L'ultimo film con Alfonso Cuarón

Charlize Theron sta lavorando insieme al regista messicano Alfonso Cuarón a Jane, che sarà prodotto e interpretato dall’attrice premio Oscar. Il lungometraggio, che sarà prodotto e distribuito da Prime Video, è ambientato in una realtà parallela in cui la sorella gemella dello scrittore Philip K. Dick non è morta in giovane età, come accaduto nella realtà (la piccola morì sei settimane dopo la sua nascita, colpendo duramente Dick e impressionando per sempre la sua immaginazione).