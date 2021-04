Charles Geschke è morto: il fondatore di Adobe e inventore del Pdf aveva 81 anni

Addio a Charles Geschke: il Co fondatore di Adobe, è morto venerdì all'età di 81 anni. Con John Wamock nel 1982 aveva fondato la software house di San José, negli Stati Uniti. Storico cavallo di battaglia della Adobe è il formato di documento multipiattaforma Pdf.

Charles Geschke, founder of Adobe and developer of PDFs, dies at age 81 https://t.co/j9Q4Gv6cOO

