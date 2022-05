Charlene di Monaco, quanto la paga Alberto per farsi vedere in pubblico? La cifra da record

Lunedì 9 Maggio 2022, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 10:53

Anche se Charlene di Monaco è tornata a mostrarsi in pubblico, mettendo a tacere le voci di chi l’aveva descritta come sfigurata in volto, la moglie di Alberto non ha disatteso le aspettative di chi, invece, l’ha sempre definita infelice. Alcune fonti vicino Palazzo Grimaldi avrebbero spifferato sulle pagine di Voicì una serie di dettagli piuttosto privati relativi a clausole, accordi e contratti tra il Principe e l’ex nuotatrice per mantenere una unione di facciata. Ecco quanto avrebbe chiesto (e ottenuto) la Principessa per far finta di amare Alberto: la cifra a 6 zeri.

Charlene di Monaco e Alberto non possono divorziare: l'amica di lui spiffera il (triste) motivo

Foto: kikapress Music: "Once Again" from Bensound.com

