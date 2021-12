Charlene di Monaco come Grace Kelly, sudditi preoccupati per il suo destino

LOLNEWS.IT - Le preoccupazioni intorno a Charlene di Monaco si fanno ogni giorno più evidenti tra i sudditi che non sanno davvero dove sia o cosa stia curando: la Principessa potrebbe combattere anche contro la depressione, come Garace Kelly in passato. Ad avanzare quest’ipotesi l’esperto reale del New York Times Joel Stratte-McClure, che ha avvicinato le due figure trovando diversi punti in comune tra la grande attrice americana e madre di Alberto e la moglie 43enne. Stesso destino per le due donne che hanno rinunciato ad una vita piena di soddisfazioni professionali e indipendenza per amore di casa Grimaldi?

