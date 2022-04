Charlene di Monaco e Alberto non possono divorziare: l'amica di lui spiffera il (triste) motivo

Martedì 26 Aprile 2022, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 11:23

LOLNEWS.IT - La foto per augurare Buona Pasqua a tutti che Alberto e Charlene di Monaco hanno rilasciato, non ha placato gli amanti del gossip: anche se sono apparsi tutti insieme per le festività, anche se Charlene è sembrata serena, i rumors non si placano. Proseguono anche le illazioni sul matrimonio col Principe monegasco, giunto al capolinea ma senza alcuna ufficializzazione: chi si aspetta a breve, come anche paventato dalla stampa, l'annuncio del divorzio, resterà profondamente deluso. Vera Dillier, amica intima di Alberto, ha rivelato la verità sugli accordi tra l’ex nuoatrice e il principe: “Charlène apparirà ogni tanto a qualche evento pubblico per dimostrare che tutto va bene. Ma non sono una coppia da tanto tempo”. Poi la rivelazione sull’accordo prematrimoniale che impedisce il divorzio: come stanno le cose (Foto: Kikapress – Music: “Once Again” from Bensound.com)

