Celine Dion cancella il tour per motivi di salute: «Dovrò pazientare ancora». Ecco cos'ha

Celine Dion ha anullato le 16 tappe nordamericane del "Courage World Tour" a seguito dell'aggravarsi della sua situazione di salute. A impedire alla cantante canadese di tornare sul palco, sarebbero degli spasmi muscolari severi e persitenti, secondo quanto lei stessa aveva dichiarato su Twitter ad ottobre scorso, quando era stata costretta a rimandare gli spettacoli previsti per novembre 2021 a Las Vegas.

APPROFONDIMENTI LA BAND Sanremo 2022, perché i Maneskin sono i veri superospiti... MUSICA X-Factor, ecco che fine hanno fatto gli ex vincitori BE MY BABY Morta Ronnie Spector, leader delle Ronettes e voce della colonna... IL PROGETTO Laura Bono canterà per Simone Di Matteo in...

Paolo Vallesi apre il 2022 con "Canzone d'amore", ora in radio e nei digital store

Celine Dion, cancellate le tappe americane del "Courage Worl Tour"

Il tour mondiale doveva riprendere a marzo, con la data di Denver e poi altre 15 città tra Stati Uniti e Canada, ma al momento la cantante non è ancora pronta. "Speravo di stare bene per quel periodo" - ha scritto la star su Instagram - ma suppongo che dovrò essere più paziente e seguire le indicazioni dei medici". Nel messaggio ai suoi fan la cantante conclude con un augurio: "Spero di tornare in piena salute al più presto, così come spero che termini la pandemia per tutti noi e non vedo l'ora di tornare sul palco di nuovo. Mi sono arrivate parole di coraggio sui social media. Sento il vostro amore e supporto e questo significa molto per me". Resta confermata al momento la parte europea del tour che prenderà il via il 25 maggio a Birmingham, in Inghilterra.

Russia, lo show-parodia di Capodanno sulla musica italiana è un successo. E ora punta Sanremo

Una Star da record

Dopo il successo planetario per la colonna sonora di Titanic, "My Heart Will Go On", per cui vinse due Grammy nel 1998, negli anni successivi Dion è diventata una delle più vendute artiste di tutti i tempi sorpassando i 200 milioni di incassi secondo Sony Music.