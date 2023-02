Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati. «Lui l'ha tradita ed è andato via di casa»

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non stanno più insieme. La storia tra la sorella di Belen e l'ex ciclista è finita secondo The Pipol Gossip. La colpa? Un tradimento.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati, l'indizio

Dopo essere stati insieme in Argentina, i due sono tornati a Milano, nella casa che condividevano. Ma avrebbero poi rotto per il tradimento di Ignazio Moser. Fonti vicine ai due raccontano che l'ex gieffino avrebbe già lasciato casa.

E a conferma della rottura, c'è un indizio social che non è sfuggito ai fan. Cecilia Rodriguez non indossa più l'anello che il compagno le aveva dato come promessa di matrimonio. Una rottura che sembrerebbe dunque definitiva, nonostante i due per il momento abbiano lasciato tutte le foto al loro posto nei rispettivi profili social.

Addio matrimonio?

Lo scorso novembre era arrivata la proposta di matrimonio di Ignazio Moser alla fidanzata. Lei aveva detto «sì». «Ci sposeremo a ottobre 2023», avevano svelato nel corso di un'intervista a Verissimo. Se la rottura fosse confermata, ovviamente anche il matrimonio sarebbe da annullare. Cecilia e Ignazio stanno insieme dal 2017.