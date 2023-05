Cecchi Paone contro Ilary Blasi all'Isola dei Famosi 2023: «I miei avvocati ne sanno più di te». Lei perde le staffe: «Sapevi cosa aspettarti»

In Honduras da sole tre settimane eppure la tensione tra i naufraghi è alle stelle all'Isola dei famosi 2023. Nell’ultima puntata di ieri sera, lunedì 8 maggio, Alessandro Cecchi Paone si è ribellato a una decisione presa dalla produzione minacciando di uscire dal programma. Il reality, come sempre accade, ribalta le dinamiche e il conduttore non ci sta.

Simone Antolini, malore all'Isola dei Famosi. Cecchi Paone minaccia il ritiro: «Insieme o niente»

Isola, scontro tra Ilary e Cecchi Paone

Durante la diretta di lunedì 8 maggio Ilary Blasi ha comunicato ai naufraghi che la tribù degli Accoppiados è sciolta «Ognuno di voi concorrerà come concorrente singolo, le donne vanno nella tribù con le chicas, gli uomini con gli hombres». Alessandro Cecchi Paone "orfano" di Simone Antolini, attualmente in fortunato ma ancora in gara si oppone: «Assolutamente no» e continua. «Noi giochiamo solo in coppia - ha sottolineato Cecchi Paone - a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo. O coppia o niente, lo abbiamo detto ai quattro venti». Ilary ha provato a placare i toni dicendo al naufrago che si sarebbe accertata con i legali di quanto lui stesse dicendo, ma Cecchi paone ha alzato ancora più i toni

«Prima di partire avete letto e firmato un contratto - ha ribadito la Blasi - e quello che stai dicendo a me non risulta, facciamo così, Simone comunque non c'è e quindi ci prendiamo questa settimana e ne riparliamo». Alessandro cecchi paone ribatte piccato, (e con poca eleganza). «I miei avvocati che sono più bravi di me e di te e hanno letto le condizioni del contratto: questa coppia è nata a settembre su richiesta dell'azienda e della produzione, questa coppia non si scoppia: questo non è un gioco, ma è un gioco al massacro». A quel punto Ilary perde la pazienza: «Alessandro - ha chiosato la Blasi - l'Isola l'hai già fatta, e ci sei pure ritornato! Sapevi come sarebbe stata».