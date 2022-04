Catherine Spaak, da La voglia matta con Ugo Tognazzi a Febbre da cavallo con Gigi Proietti: passione, charme e gag

Di lei, Francesca ovvero Catherine Spaak, non si innamorò follemente solo l'ingegner Antonio Berlinghieri, ovvero Ugo Tognazzi, ma tutti gli italiani, con la complicazione che quella ragazza bionda dagli occhi irresistibili aveva solo 17 anni quando faceva perdere la testa al protagonista 40enne de La voglia matta sulla spiaggia di Sabaudia. Con quel film subito cult Luciano Salce fece decollare nel 1962 la carriera dell'attrice belga che veniva doppiata perdendo un po' della malizia con cui stregava il professionista precipitato nel ridicolo. Ma solo un po' perché restava tanta di quella carica in quella ragazzina che il film venne vietato ai minori di 14 anni. Il film seguente si arriva direttamente al capolavoro Il sorpasso di Dino Risi con Vittorio Gassman, sempre nel ruolo di ragazza che fa girare la testa non per il fisico ma per quella malizia non troppo sbandierata e proprio per questo travolgente

Un doppio successo nel giro di pochi mesi che lanciò definitivamente la carriera di Catherine Spaak che 36 film dopo aggiunse alcune i toni brillanti alla sua gamma con le gag con cui Gabriella reggeva il confronto con il fidanzato Gigi Proietti in Febbre da cavallo di Steno.

Ricordando quel film