Caterina Balivo dà un taglio ai capelli: «Mi sa che sono troppo corti, ma ricresceranno»

Il periodo trascorso dal parrucchiere con la piccola Cora è stato ampiamente documentato da Caterina Balivo che su Instagram mostra il suo nuovo taglio di capelli. Tramite le Stories, la conduttrice ha mostrato i parrucchieri all'opera: per lei ne basta solo uno, ma per tenere a bada Cora per pochi minuti serve tutto il personale. Distratta dalla bolle di sapone, la piccola Cora non piange e si lascia tagliare i capelli. «Amore, sei proprio del leone: un intero team per tagliare due capellini», scherza Caterina Balivo.

​Nuovo look, quindi, per Caterina Balivo: la conduttrice Rai ha scelto un'acconciatura un po' insolita. In un esclusivo salone di Roma, frequentato da tanti vip, Caterina Balivo ha approfittato di un momento libero per... darci un taglio. La conduttrice poi mostra il risultato finale del taglio: «Mi sa che sono un po’ troppo corti (così dice mia mamma) ma tanto ricrescono».



Ultimo aggiornamento: 13:17

