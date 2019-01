Caterina Balivo: «Non posso invitare Patrick Dempsey. Mio marito è geloso»

Nel suo programma "Vieni da Me", Caterina Balivo intervista tanti personaggi famosi: attori cantanti, colleghi che si raccontano davanti alle telecamere di Rai Uno. Ma ce n'è uno che probabilmente non vedremo mai. E il motivo non ha nulla a che vedere con aspetti professionali, bensì, come ammette la presentatrice, legato esclusivamente a fattori personali, molto personali: la gelosia del marito. Sarebbe proprio questa la causa dell'assenza negli studi della Balivo del bell'attore Patrick Dempsey, il mitico dottor Shepard di Grey's Anatomy.

Come lei stessa ha rivelato al settimanale Confidenze infatti, ad impedire la presenza di Dempsey è proprio suo marito Guido Maria Brera, o meglio, la sua gelosia. «In questi giorni Patrick è a Roma e ho scoperto che Guido Maria lo sta incontrando per lavoro. Vorrei invitarlo a Vieni da Me ma non me lo vuole presentare! Si rifiuta perché è geloso», ha raccontato la Balivo, ammettendo però poi: «Anch’io sono molto gelosa. Controllo il telefono di mio marito. Lui ormai se n’è fatta una ragione anche perché, quanto a gelosia, è messo peggio di me». Guido Maria Brera e Patrick Dempsey si sono incontrati perché l'attore americano è stato scelto come attore protagonista di “I Diavoli’, la nuova serie tv tratta dall’omonimo libro di Brera prodotta da Sky Italia e Lux Vide.

Ultimo aggiornamento: 18:13

