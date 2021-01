Domenica In, Caterina Balivo si commuove: «Ho lasciato Vieni da Me per amore»

«Il coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persone che mi è accanto»: è stata una Caterina Balivo veramente commossa, quella che ha annunciato in diretta a Domenica In quanto sia stato difficile - per lei - lasciare la conduzione del suo programma «Vieni da me». Un programma durato due anni che l'ha portata ad intervistare un gran numero di personalità del mondo dello spettacolo. Nel lasciare la conduzione, Caterina Balivo ha sottolineato il ruolo cruciale giocato dalla pandemia da Covid.

APPROFONDIMENTI ROMA «Il Cantante Mascherato», al via la seconda edizione del... SPETTACOLI Caterina Balivo ospite di Domenica In SPETTACOLI Pomeriggio 5, lite furiosa. Jo Squillo fuori di sé: «Ho...

Caterina Balivo ospite di Domenica In

La dichiarazione

Poi la conduttrice ha sottolineato quanto avrebbe sofferto la lontananza della famiglia e dai figli: «Pensare di fare un anno senza di lui a casa, io non ce l'ho fatta. Lui non voleva che io lasciassi. Mi ha detto "Ma stai scherzando? Troveremo una soluzione". Ma io ho detto; come si fa a lavorare 10 mesi in quelle condizioni? Poi il nostro lavoro ti costringe a stare lontano da casa tanto tempo. Ci sono due bambini piccoli, e anche se abbiamo tanti aiuti meravigliosi, però se non c'è il papà e non c'è neanche la mamma, come si fa Mara?», ha detto Caterina Balivo.

«Quindi è stata una scelta d'amore?» le ha chiesto Mara Venier. E con gli occhi lucidi per l'emozione la conduttrice di Vieni da me ha sorriso e confermato. «Mi piaci ancora di più, Caterina», ha concluso Mara Venier mentre in studio partiva un applauso.

Caterina Balivo, cosa c'è nell'armadio: «Le décollétes di Carrie e un bel corno»

Ultimo aggiornamento: 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA