Castello delle cerimonie in crisi per il Covid, donna Imma: «Situazione drammatica»

Il Covid ha mandato in crisi anche il Castello delle cerimonie. Imma Polese, figlia del "boss" Don Antonio Polese, ha spiegato a Chi: «La situazione è davvero drammatica, abbiamo cancellato ogni evento. Questo 2020 è da dimenticare completamente, tra dolori, lutti e morte sociale».

Gli eventi annullati sono oltre 350. «Quattrocento sogni spezzati e tutto quel lavoro sottratto alla filiera. Poco fa abbiamo chiuso un contratto per un matrimonio, la data è 30 giugno 2022», spiega donna Imma. Il declino è stato progressivo: «Piano, piano: prima dell’ultimo decreto in una sala da mille metri entravano centocinquanta persone, in totale sicurezza. E si riusciva, bene o male, a lavorare. Adesso siamo fermi completamente, E con noi dipendenti e fornitori. Diciamo che l’ultimo decreto ci costringe a pensare negativo, non riusciamo a trovare speranze o sorrisi. Abbiamo sempre avuto numero alti, davamo da lavorare a oltre cento persone. Quest’anno segniamo il punto zero».

