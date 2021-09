Carolyn Smith si vaccina con la terza dose: la coreografa testimonial per le persone fragili

Lunedì 20 Settembre 2021, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 13:31

Carolyn Smith, coreografa ex danzatrice, nota anche per essere tra i giudici di Ballando con le Stelle, si è vaccinata con la terza dose. L'artista, che è stata scelta simbolicamente per le persone fragili, ha ricevuto il vaccino all'Hub vaccinale di Villorba nel trevigiano, davanti al Commissario per l'emergenza gen. Francesco Paolo Figliuolo e al presidente della Regione Luca Zaia. Con lei la partenza simbolica della campagna vaccinale con la terza dose per le persone fragili in Veneto che interesserà 16mila soggetti.

E' stata proprio lei a condividere una foto su suo profilo Instagram: «Andiamo a vaccinarci!».

Il tumore

Nel 2015 la coreografa ha sconfitto un tumore al seno, che si è ripresentato nel 2018. Carolyne si è sottoposta alle cure e 5 anni dopo ha annunciato ai suoi fan che non c’è più traccia del tumore. Tuttavia i medici hanno rivelato un’infiammazione e alcune cellule da tenere sotto controllo. La Smith si è così sottoposta ancora per alcuni altri mesi alla cura che stava seguendo per poter evitare, in futuro, nuove ricadute e terapie più pesanti.



