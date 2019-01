Carolyn Smith e la foto prima della malattia: «Voglio indietro il mio corpo». La risposta dei fan è impressionante

Carolyn Smith non ha mai fatto mistero della sua battaglia contro il cancro, anzi la ballerina e coreografa ha mostrato più volte foto di sè durante le terapie, nei momentimigliori come in quelli peggiori, ricevendo in cambio tantissimo affetto dai fan. Ma anche a una guerriera come Carolyn Smith è concesso un momento di malinconia, come quello che l'ha colta prima di pubblicare una foto di sei anni fa, quando il cancro era ancora lontano dalla sua quotidianità.

Carolyn Smith: «Addio al mio adorato labrador, ho perso un pezzo della mia anima»

Carolyn Smith ha pubblicato su Instagram una vecchia foto insieme ad un messaggio motivazionale, sia per se stessa sia per i fan: «Ieri sera ho trovato questa foto del 2013; sei anni fa! Questa per me è motivazione #iwantmybodyback. Sto combattendo da 3 anni e 4 mesi contro il cancro!».



La foto immortalaavvolta in un abito nero, con tacchi vertiginosi e uno dei suoi cani al guinzaglio. Tantissimi i messaggi di solidarietà da parte dei fan, un affetto che non può che impressionare positivamente: «Lei è sempre stata una donna meravigliosa , coraggiosa bella e forte . Forza leonessa»; «Non ho parole !!!!Sei sempre stata e sei una bella interpretazione di donna di cuore e cervello...».